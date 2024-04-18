ГУР назвало перелік знищеної техніки росіян у Джанкої. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n194486-vybuhy-v-djankoyi-v-gur-nazvaly-perelik-znyschenyh-ciley-voroga.html

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Перші подробиці наслідків удару Сил оборони України по аеродрому окупантів у Джанкої розповіли в розвідці.

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У середу, 17 квітня, внаслідок успішної операції ЗСУ на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму було знищено або критично пошкоджено низку важливих цілей. Перелік знищених цілей ворога Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало в Telegram.

Зазначається, що росіяни втратили чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО. Також у списку — апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

У ГУР наголосили, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Нагадаємо, 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про «прильоти» та пожежу в районі аеродрому в Джанкої.

У соцмережах після цього повідомляли про знищення двох пускових установок з ракетами С-300, радіо-локаційної станції та пункту прийому та ремонту військової техніки. Також заявлялося про 15 поранених та 22 зниклих безвісти окупантів.