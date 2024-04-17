Джанкой у вогні - на аеродромі у Криму пролунали вибухи

https://racurs.ua/ua/n194443-djankoy-u-vogni-na-aerodromi-u-krymu-prolunaly-vybuhy.html

Ракурс

У ніч на 17 квітня на військовому аеродромі «Джанкой» у Криму пролунали вибухи. Російські медіа пишуть, що після цього на аеродромі спалахнула сильна пожежа.

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На аеродромі «Джанкой» базується російський 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної дивізії, ППО Південного військового округу й три авіаційні ескадрильї.