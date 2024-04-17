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Джанкой у вогні - на аеродромі у Криму пролунали вибухи

Джанкой у вогні — на аеродромі у Криму пролунали вибухи (ВІДЕО)

17 кві 2024, 08:09
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У ніч на 17 квітня на військовому аеродромі «Джанкой» у Криму пролунали вибухи. Російські медіа пишуть, що після цього на аеродромі спалахнула сильна пожежа.


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На аеродромі «Джанкой» базується російський 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної дивізії, ППО Південного військового округу й три авіаційні ескадрильї.

Джерело: Ракурс


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