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Джанкой в огне - на аэродроме в Крыму раздались взрывы

Джанкой в огне — на аэродроме в Крыму раздались взрывы (ВИДЕО)

17 апр 2024, 08:09
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У ніч на 17 квітня на військовому аеродромі «Джанкой» у Криму пролунали вибухи. Російські медіа пишуть, що після цього на аеродромі спалахнула сильна пожежа.


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На аеродромі «Джанкой» базується російський 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної дивізії, ППО Південного військового округу й три авіаційні ескадрильї.

Источник: Ракурс


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