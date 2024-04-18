Атаку «Шахедов» на Ивано-Франковск отражали ВСУ. Фото:

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Російська нічна атака «Шахедів» вночі 18 квітня була спрямована на Івано-Франківськ.

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Ворожі дрони маневрували та намагалися атакувати місто з різних сторін. БпЛА летіли стандартними маршрутами, намагалися обходити українську протиповітряну оборону важкодоступними ділянками місцевості, річками та балками. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш 18 квітня повідомив в ефірі телемарафону.

Також «Шахеди» йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Упродовж всього нальоту ворог використовував то групи дронів, то окремі безпілотники. Таким чином противник намагався максимально заплутати свій слід.

Однак попри таку тактику, нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА, — зазначив Євлаш.

Також речник Повітряних сил додав, що зараз Україна відчуває дефіцит засобів ППО. Зараз армії необхідні ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів та додаткові ресурси для мобільних вогневих груп. Це дозволило б захисникам неба ефективно у темну пору доби визначати, де перебувають «Шахеди» та вражати їх.

Нагадаємо, армія російської федерації 18 квітня намагалася вдарити по об'єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, але всі були збиті. Падіння уламків збитих БПЛА спричинили пожежі.