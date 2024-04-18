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Оккупанты пытались убежать от FPV-дронов, однако мастерство пилотов «Азова» не оставило им шансов

Оккупанты пытались убежать от FPV-дронов, однако мастерство пилотов «Азова» не оставило им шансов (ВИДЕО)

18 апр 2024, 20:52
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Оператори FPV-дронів 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України знищили групу ворожих піхотинців поблизу населеного пункту Терни.


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Росіяни намагалися утекти від FPV-дронів, однак майстерність пілотів «Азову» не залишила їм шансу на порятунок.

Один з окупантів сховався в середині підбитої бойової машини піхоти й закрив за собою десанті дверцята, але від дрона це його не врятувало.

Раніше «Ракурс» писав, що в ході бою біля населеного пункту Терни на Донеччині, бійці «Азову» захопили російський танк Т-72Б3. Військові розповіли, що спочатку розвідка помітила бронегрупу росіян, яка рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

Источник: Ракурс


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