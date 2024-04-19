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Последствия российского ракетного удара по Днепру, фото: Сергей Лысак
В Днепре количество пострадавших в результате российского удара возросло до 24 (ФОТО)https://racurs.ua/n194523-v-dnepre-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-vozroslo-do-24-foto.htmlРакурс
У Дніпрі до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки, здійсненої сьогодні, 19 квітня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи, — зазначив він.
Зазначається, що, за уточненими даними, пошкоджені ще:
- п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки;
- три навчальні заклади;
- сім адміністративних та офісна будівлі;
- ринок;
- магазини і торговельні павільйони;
- готель;
- СТО;
- майже півсотні авто;
- потрощена й інфраструктура міста.
Крім того, у Синельниківському районі Дніпропетровської області:
- побиті понад 60 приватних осель і авто;
- знищена сонячна електростанція;
- понівечене підприємство;
- семеро поранених.