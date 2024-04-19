Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n194523-u-dnipri-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-zrosla-do-24-foto.html

Ракурс

У Дніпрі до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки, здійсненої сьогодні, 19 квітня.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи, — зазначив він.

Зазначається, що, за уточненими даними, пошкоджені ще:

п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки;

три навчальні заклади;

сім адміністративних та офісна будівлі;

ринок;

магазини і торговельні павільйони;

готель;

СТО;

майже півсотні авто;

потрощена й інфраструктура міста.

Крім того, у Синельниківському районі Дніпропетровської області: