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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: Сергій Лисак

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 24 (ФОТО)

19 кві 2024, 15:22
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У Дніпрі до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки, здійсненої сьогодні, 19 квітня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи, — зазначив він.

Зазначається, що, за уточненими даними, пошкоджені ще:

  • п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки;
  • три навчальні заклади;
  • сім адміністративних та офісна будівлі;
  • ринок;
  • магазини і торговельні павільйони;
  • готель;
  • СТО;
  • майже півсотні авто;
  • потрощена й інфраструктура міста.

Крім того, у Синельниківському районі Дніпропетровської області:

  • побиті понад 60 приватних осель і авто;
  • знищена сонячна електростанція;
  • понівечене підприємство;
  • семеро поранених.

Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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