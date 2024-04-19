Володимир Зеленський на Донеччині, фото: Zelenskiy/Official

https://racurs.ua/ua/n194522-zelenskyy-zalyshyv-napys-na-steli-na-v-yizdi-v-donecku-oblast-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський в ході візиту на Донеччину залишив свій автограф на стелі, розташованій на в’їзді до області.

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Відповідне фото Зеленський сьогодні, 19 квітня, опублікував у своєму Telegram-каналі.

Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність — життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту, — наголосив Зеленський.

І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша — це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості — шлях України, — додав він.

На Донеччині Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та оглянув будівництво фортифікацій.

Наприкінці березня у Генштаб ЗСУ повідомив, що біля стели на в’їзді в Донецьку область замайоріли особливі Стяги — прапори тих бригад, батальйонів і підрозділів Сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російських окупантів.