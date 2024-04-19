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Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів, фото: Мінрозвитку
18 модульних мостів отримала Україна від іноземних партнерів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194521-18-modulnyh-mostiv-otrymala-ukrayina-vid-inozemnyh-partneriv-foto.htmlРакурс
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у межах проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» отримало 18 модульних мостів від іноземних партнерів України.
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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Проєкт RELINC ініційований Україною та Світовим банком. Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні. Загальна вартість контракту — 23,3 млн доларів США. Вся партія — 18 комплектів — вже в Україні, — вказано в повідомленні.
Крім того, постачальник модульних мостових систем ACROW Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів — домкратами та деформаційними швами.
Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що Україна має досвід використання модульних мостів. З грудня 2022 року країна отримала:
- шість модульних мостів від Швеції;
- 18 від Чехії;
- 10 від Норвегії;
- Франція передала 3 тимчасових мости — кожен спроектований під конкретну задачу та об'єкт;
- Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.
- у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів — неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання дев’яти модульних мостів в Україну.