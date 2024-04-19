На тимчасово окупованих територіях України продовжує зберігатися брак медиків, фото: Telegraf.news

https://racurs.ua/ua/n194520-na-okupovanyh-terytoriyah-krytychno-brakuie-medykiv-cns.html

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Російські загарбники через брак медиків на тимчасово окупованих територіях України продовжують привозити медичні бригади з усіх регіонів рф.

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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

До прикладу лікарі із Якутії на Донбасі вдаються до виправлення складних офтальмологічних захворювань. Також «спеціалісти» із Карелії приїздять на окуповані території України аби практикуватися в медицині, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти, щоб виправити ситуацію із браком медичних працівників окупанти, впроваджують програму «Земський лікар» і «Земський фельдшер», котра передбачає високі зарплати та різні премії.

Але і це не працює. Українські медики, які опинилися в окупації, в більшості відмовляються від колаборації з ворогом. Ось тому і доводиться привозити спеціалістів з найдальших куточків росії, — наголошують у ЦНС. — І не тільки спеціалістів, а й інтернів агітують проходити практику на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому відстежується тенденція коли при наданні екстреної медичної допомоги перевага надається російським громадянам, — зазначають у ЦНС.