Енергетиків перевели у посилений режим роботи через посилення вітру — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n194519-energetykiv-perevely-u-posylenyy-rejym-roboty-cherez-posylennya-vitru-minenergo.htmlРакурс
В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через прогнозоване погіршення погоди.
Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Міненерго.
Сьогодні та завтра в Україні очікується сильний вітер — енергетики готові до усунення наслідків, — зазначають у відомстві.
Зазначається, що згідно з прогнозами синоптиків, завтра, 20 квітня, у західних, південних та центральних областях України очікуються складні погодні умови — пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с (ІІ рiвень небезпечності).
Крім того, сьогодні, 19 квітня, до кінця доби прогнозуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності) у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть, — зазначають у Міненерго.