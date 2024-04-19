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Ракурс
В Україні очікується посилення вітру

Енергетиків перевели у посилений режим роботи через посилення вітру — Міненерго

19 кві 2024, 13:31
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В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через прогнозоване погіршення погоди.


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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Міненерго.

Сьогодні та завтра в Україні очікується сильний вітер — енергетики готові до усунення наслідків, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що згідно з прогнозами синоптиків, завтра, 20 квітня, у західних, південних та центральних областях України очікуються складні погодні умови — пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с (ІІ рiвень небезпечності).

Крім того, сьогодні, 19 квітня, до кінця доби прогнозуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності) у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть, — зазначають у Міненерго.

Джерело: Ракурс


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