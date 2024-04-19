В Україні очікується посилення вітру

https://racurs.ua/ua/n194519-energetykiv-perevely-u-posylenyy-rejym-roboty-cherez-posylennya-vitru-minenergo.html

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В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через прогнозоване погіршення погоди.

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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Міненерго.

Сьогодні та завтра в Україні очікується сильний вітер — енергетики готові до усунення наслідків, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що згідно з прогнозами синоптиків, завтра, 20 квітня, у західних, південних та центральних областях України очікуються складні погодні умови — пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с (ІІ рiвень небезпечності).

Крім того, сьогодні, 19 квітня, до кінця доби прогнозуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності) у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.