Украина получила 18 модульных мостов от иностранных партнеров, фото: Минразвития

https://racurs.ua/n194521-18-modulnyh-mostov-poluchila-ukraina-ot-inostrannyh-partnerov-foto.html

Ракурс

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у межах проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» отримало 18 модульних мостів від іноземних партнерів України.

.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкт RELINC ініційований Україною та Світовим банком. Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні. Загальна вартість контракту — 23,3 млн доларів США. Вся партія — 18 комплектів — вже в Україні, — вказано в повідомленні.

Крім того, постачальник модульних мостових систем ACROW Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів — домкратами та деформаційними швами.

Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що Україна має досвід використання модульних мостів. З грудня 2022 року країна отримала: