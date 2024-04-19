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Украина получила 18 модульных мостов от иностранных партнеров, фото: Минразвития

18 модульных мостов получила Украина от иностранных партнеров (ФОТО)

19 апр 2024, 14:35
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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у межах проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» отримало 18 модульних мостів від іноземних партнерів України.


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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкт RELINC ініційований Україною та Світовим банком. Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні. Загальна вартість контракту — 23,3 млн доларів США. Вся партія — 18 комплектів — вже в Україні, — вказано в повідомленні.

Крім того, постачальник модульних мостових систем ACROW Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів — домкратами та деформаційними швами.

Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що Україна має досвід використання модульних мостів. З грудня 2022 року країна отримала:

  • шість модульних мостів від Швеції;
  • 18 від Чехії;
  • 10 від Норвегії;
  • Франція передала 3 тимчасових мости — кожен спроектований під конкретну задачу та об'єкт;
  • Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.
  • у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів — неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання дев’яти модульних мостів в Україну.

Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів, фото: Мінрозвитку

Источник: Ракурс


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