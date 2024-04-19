Немецкая компания открыла в Украине завод по производству БпЛА

Quantum-Systems GmbH открыла в Украине завод. Фото:

https://racurs.ua/n194524-nemeckaya-kompaniya-otkryla-v-ukraine-zavod-po-proizvodstvu-bpla.html

Ракурс

Завод з виробництва безпілотників в Україні запустила німецька компанія Quantum Systems.

.

Нове виробництво відкрили під час візиту віце-канцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Габека до Києва 18 квітня. Це вже друге підприємство Quantum Systems в Україні. Про це повідомили на сайті компанії.

Зазначається, що безпілотники-розвідники Quantum Systems Vector експлуатуються в Україні з травня 2022 року. А через German Enablement Initiative було надано 212 систем.

На новому заводі працюватиме близько 100 робітників. Очікується, до підприємство до кінця 2024 року передасть Силам оборони 500 дронів, а в перспективі завод вийде на потужності, щоб виробляти до 1 тис. БпЛА. Також тут виготовлятимуть запчастини до безпілотників.

Інвестиції німецького виробника упродовж двох років зростуть до 6 млн євро.

Нагадаємо, Quantum Systems з 2022 року постачає безпілотники Силам оборони. А в січні цього року компанія анонсувала Україні подарунок у виді 100 БПЛА у різних конфігураціях. Було відомо, що ЗСУ передадуть картографічні безпілотники Trinity Pro, які мають можливість вертикального зльоту та посадки й можуть знаходитися у повітрі 90 хвилин.