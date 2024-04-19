Гвардейцы уничтожили вражескую станцию РЭБ. Фото:

https://racurs.ua/n194525-gvardeycy-unichtojili-vrajeskuu-stanciu-reb-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат, яких їм завдають, зокрема, й нацгвардійці.

.

На Запорізькому напрямку в результаті вогневого ураження російські загарбники втратили ще одну станцію радіоелектронної боротьби. Ворожий РЕБ уразили аеророзвідники 23-ї бригади НГУ «Хортиця». Про це 19 квітня Національна гвардія України повідомила у Telegram.

Зазначається, що в попіл устаткування ворога перетворили за допомогою дрона-камікадзе. Відповідне відео гвардійці опублікували в мережі.

Нагадаємо, на одній із ділянок фронту на Запорізькому напрямку українські захисники перетворили на попіл групу загарбників, які намагалися вчергове закріпитися на місцевості. Бійці шостого загону спецпризначення «Омега» спрямували FPV-дрон з потужним зарядом у залишки зруйнованого погребу, де переховувався супротивник. Далі специ знищили всіх окупантів, які почали тікати.