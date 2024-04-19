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Ракурс
Гвардейцы уничтожили вражескую станцию РЭБ. Фото:

Гвардейцы уничтожили вражескую станцию РЭБ на Запорожском направлении (ВИДЕО)

19 апр 2024, 16:19
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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат, яких їм завдають, зокрема, й нацгвардійці.


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На Запорізькому напрямку в результаті вогневого ураження російські загарбники втратили ще одну станцію радіоелектронної боротьби. Ворожий РЕБ уразили аеророзвідники 23-ї бригади НГУ «Хортиця». Про це 19 квітня Національна гвардія України повідомила у Telegram.

Зазначається, що в попіл устаткування ворога перетворили за допомогою дрона-камікадзе. Відповідне відео гвардійці опублікували в мережі.

Нагадаємо, на одній із ділянок фронту на Запорізькому напрямку українські захисники перетворили на попіл групу загарбників, які намагалися вчергове закріпитися на місцевості. Бійці шостого загону спецпризначення «Омега» спрямували FPV-дрон з потужним зарядом у залишки зруйнованого погребу, де переховувався супротивник. Далі специ знищили всіх окупантів, які почали тікати.

Источник: Ракурс


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