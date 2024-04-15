Спецназ «Омеги» перетворив ворожу піхоту на попіл. Фото:

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Національна гвардія України продовжує збільшувати статистику російських втрат.

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На одній із ділянок фронту на Запорізькому напрямку українські захисники перетворили на попіл групу загарбників, які намагалися вчергове закріпитися на місцевості. Ця спроба виявилася фатальною для ворога. Про це НГУ 15 квітня повідомила у Telegram.

Зазначається, що протистояли окупантам бійці шостого загону Центру спеціального призначення «Омега». Оператори спрямували FPV-дрон з потужним зарядом у залишки зруйнованого погребу, де переховувався супротивник.

Ті, хто вижив після вибуху, в паніці почали залишати свою схованку, однак українські безпілотники знищили всіх ворогів.

Нагадаємо, оператори БПЛА 1-го штурмового загону Центру спецпризначення «Омега» провели аеророзвідку вглиб від лінії зіткнення й виявили позиції російської артилерії. Вони обійшли систему радіоелектронної боротьби противника й прицільно вдарили по артилерії ворога, знищивши дві гаубиці Д-30 та міномет калібру 120-мм.