Микола Точицький. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194397-novyy-zastupnyk-z-yavyvsya-v-iermaka-zelenskyy-pidpysav-ukaz.html

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав нового заступника.

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Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ було підписано 15 квітня. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України, — йдеться у документі.

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.

В українських дипломатичних відомствах почав працювати у 1993 році. Був постійним представником України при Раді Європи, послом України в Бельгії та Люксембурзі. У вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, 12 квітня Кабінет міністрів погодив призначення Андрія Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України. Того ж дня уряд погодив звільнення Миколи Точицького з посади заступника глави МЗС.