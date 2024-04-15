ЗСУ уразили командний пункт з топ-офіцерами рф у Криму. Фото:

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Вибухи в окупованому Криму прогриміли у понеділок, 15 квітня.

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Сили оборони України завдали ракетного удару по командному пункту, в момент атаки там перебували високопоставлені російські офіцери. Детальні наслідки атаки поки уточнюються. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на дані української розвідки.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», повітряна тривога на окупованому півострові тривала майже дві години. Загарбники застосовували димову завісу та піднімали авіацію в Севастополі.

Як повідомив партизанський рух АТЕШ, ймовірно був приліт по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти рф. Зазначалося, що було знищено другий поверх будівлі.

Нагадаємо, 13 квітня українські Сили оборони успішно уразили в окупованому Луганську пункт управління угруповання військ «Центр» армії країни-агресора росії.

Джерело: «Громадське»