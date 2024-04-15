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ЗСУ уразили командний пункт з топ-офіцерами рф у Криму. Фото:
ЗСУ уразили командний пункт з топ-офіцерами рф у Криму — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n194396-zsu-urazyly-komandnyy-punkt-z-top-oficeramy-rf-u-krymu-zmi.htmlРакурс
Вибухи в окупованому Криму прогриміли у понеділок, 15 квітня.
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Сили оборони України завдали ракетного удару по командному пункту, в момент атаки там перебували високопоставлені російські офіцери. Детальні наслідки атаки поки уточнюються. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на дані української розвідки.
За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», повітряна тривога на окупованому півострові тривала майже дві години. Загарбники застосовували димову завісу та піднімали авіацію в Севастополі.
Як повідомив партизанський рух АТЕШ, ймовірно був приліт по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти рф. Зазначалося, що було знищено другий поверх будівлі.
Нагадаємо, 13 квітня українські Сили оборони успішно уразили в окупованому Луганську пункт управління угруповання військ «Центр» армії країни-агресора росії.
Джерело: «Громадське»