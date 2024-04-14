ЗСУ вразили пункт управління угруповання військ рф у Луганську. Фото:

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Ракурс

В окупованому Луганську ЗСУ вдарили по «жирній» цілі.

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Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання військ «Центр» армії країни-агресора рф. Про це управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило в Telegram.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук також прокоментував атаку по російській цілі. У Telegram він зазначив, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу. Командувач пообіцяв, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає ще більше ракет від західних партнерів.

Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне — результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про приліт у районі машинобудівного заводу, де базувались російські загарбники.