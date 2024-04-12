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Ракурс
Специ з «Омеги» знищили російську артилерію. Фото:

Бійці «Омеги» знищили артилерію росіян на окупованому Запоріжжі (ВІДЕО)

12 кві 2024, 15:48
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Національна гвардія України завдає ворогу втрат на Запорізькому напрямку.


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Бійці 1-го штурмового загону Центру спецпризначення «Омега» провели аеророзвідку вглиб від лінії зіткнення й виявили позиції російської артилерії. Згодом по ворогу було завдано удару. Про це командувач Нацгвардії Олександр Півненко 12 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що безпілотники гвардійців зуміли обійти систему радіоелектронної боротьби противника й прицільно вдарили по цілях. Були знищені дві гаубиці Д-30 та міномет калібру 120-мм.

Також командувач НГУ опублікував відео бойової робити «Омеги».

Нагадаємо, днями на Запорізькому напрямку бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення «Омега» провели успішний штурм позиції окупантів. Росіяни зайняли підвал вщент зруйнованої будівлі. Гвардійці підійшли впритул, закинули гранати у підвальні приміщення, а залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, знищили зі стрілецької зброї.

Джерело: Ракурс


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