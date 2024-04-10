Бійці «Омеги» ліквідували ворожу групу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194221-omega-likviduvala-voroju-grupu-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські гвардійці не припиняють боротьбу з російськими окупантами.

.

На Запорізькому напрямку бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення «Омега» провели успішне нічне полювання на ворога. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко 10 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в одному з населених пунктів росіяни зайняли підвальні приміщення вщент зруйнованої будівлі. Знищувати ворога пішла група спецпідрозділу «Омега».

Загарбники навіть не очікували, що гвардійці зухвало підійдуть впритул. Бійці НГУ змогли це зробити завдяки злагодженій роботі аеророзвідки, штурмовиків та групи вогневої підтримки.

Гвардійці закинули гранати у підвальні приміщення будівлі, а залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, знищили зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, днями на східному напрямку бійці 1-го штурмового загону Центру спеціального призначення «Омега» знищили штурмову групу ворога, яка намагалася атакувати українські позиції. Ворожий підрозділ ліквідували з протитанкового ракетного комплексу «Корсар».