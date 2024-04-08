Гвардійці знищили з «Корсара» штурмову групу ворога. Фото:

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Національна гвардія України продовжує завдавати ворогу військовий втрат.

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Зокрема, на східному напрямку бійці 1-го штурмового загону Центру спеціального призначення «ОМЕГА» знищили штурмову групу ворога. Росіяни намагалися зайти на українські позиції вночі, але вихід штурмовиків з лісосмуги вдалося зафіксувати. Це повідомляється на сторінці підрозділу в Telegram.

По ворогах відпрацювали з українського переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Таким чином п’ятеро загарбників було знищено, а решта були поранені.

Як відомо, «Корсар» — український легкий протитанковий ракетний комплекс від КБ «Луч», який призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену чи монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом.

ПТРК може боротись з танками, бронетранспортерами, а також гелікоптерами, які зависли над землею чи летять на низькій висоті. Також комплекс може бити по вогневих точках ворога. «Корсар» був прийнятий на озброєння ЗСУ у серпні 2017 року.

Нагадаємо, українські спецпризначенці підрозділу «Омега-1» розбили колону ворожої бронетехніки на східному напрямку. Спочатку про ній відпрацювали з артилерії, а потім добили FPV-дронами.