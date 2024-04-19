Армия рф ударила ракетами по порту «Южный». Фото:

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Російські окупанти 19 квітня завдали удару по морському порту «Південний».

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Кілька ворожих ракет влучили в портові споруди не лише України, а й Сінгапуру. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час позачергового засідання Ради Україна — НАТО. Він наголосив, що російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах.

Поки я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту «Південний». Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські, — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що такі міста як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських обстрілів.

У Мінвідновлення додали, що російський ракетний удар по портовій інфраструктурі Одещини знищив ємності з аграрною продукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Були атаковані два термінали в порту «Південний», які спеціалізуються на перевалці агропродукціі. Один з них належить всесвітньовідомій сінгапурській компанії «Дельта Вілмар».

Нагадаємо, 19 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявляв про російську атаку на припортову інфраструктуру регіону. Щонайменше одна особа постраждала — госпіталізували чоловіка з осколковим пораненням.