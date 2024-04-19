Нидерланды выделят 223 млн. евро на ПВО и боеприпасы для Украины. Фото:

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Гроші на військову допомогу Україні виділять Нідерланди.

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Нідерландський уряд надасть 223 млн євро на ініціативи щодо швидкого постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та снарядів для артилерії. Про це 19 квітня міністр оборони Нідерландів Кайс Оллонгрен заявила під час засідання Ради Україна — НАТО.

За її словами, ситуація в Україні може стати критичною. Саме тому важливо, щоб союзники «зробили все можливе». А військова допомога, на яку Амстердам виділить на кошти, надійдуть до України «якнайшвидше».

Зазначається, що Нідерланди скерують 150 млн на ініціативу Німеччини щодо ППО для України, а ще 60 млн євро підуть на закупівлю засобів протиповітряної оборони невеликої дальності для збиття російських БпЛА.

Нагадаємо, 15 квітня нідерландський уряд ухвалив рішення про виділення додаткових 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024−2026 років.