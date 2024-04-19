ВСУ впервые сбили российский Ту-22М3. Фото:

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Подробиці спецоперації зі збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 розкрили в ГУР.

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Українським військовим довелося тиждень сидіти в «засідці» та вичікувати, коли ворожий ракетоносець вийде на потрібний рубіж для його ураження. Літак збили на відстані 308 км й використали для цього ті ж засоби, якими був знищений російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в коментарі «ВВС Україна».

Тиждень була, скажімо так, сам «засідка». Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж, — розповів він.

Буданов додав, що загарбники ще мають такі літаки, але від успішних дій ЗСУ їх буде трохи менше. Наголосив, що російські ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали українським містам найбільше руйнувань. Ці боєприпаси завдали Одесі найбільше руйнувань.

Керівник ГУР припустив, що тепер ворогу доведеться знайти нові рубежі пуску Х-22 і для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси, а також ракети з дальньої авіації та моря.

Нагадаємо, 19 квітня українські військові уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, з якого окупанти обстрілювали Україну. Ракетоносець був знищений зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки. Впав ворожий літак у Ставропольському краї рф.

У ГУР заявили, що Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Джерело: «ВВС Україна»