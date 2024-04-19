Пентагон уже готовит артиллерию и ПВО к отправке в Украину. Фото:

https://racurs.ua/n194538-pentagon-uje-gotovit-artilleriu-i-pvo-k-otpravke-v-ukrainu-politico.html

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США готуються швидко відправити новий пакет військової допомоги для України у разі успішного схвалення Конгресом відповідного законопроекту.

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У новому пакеті буде артилерія та засоби протиповітряної оборони. Однак у Білому домі ще не дійшли згоди щодо того, наскільки великим буде транш військової допомоги і що першочергово перепадуть українським Силам оборони. Про це 19 квітня повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом, — йдеться в публікації.

Також Politico пише, що частина озброєння, яке можуть передати ЗСУ, вже розмішена на складах у країнах Європи. Таким чином його можуть передати негайно — дещо прибуде за кілька днів, а на доставку іншої техніки може знадобитися кілька тижнів.

Зазначається, що спікер Пентагону Патрік Райдер відмовився розривати подробиці того, що буде в майбутньому пакеті допомоги. Він лише наголосив, що у Сполучених Штатів є дуже надійна логістична мережа, яка дає змогу переміщати матеріальні засоби дуже швидко. Може йтися про кілька днів.

Нагадаємо, 17 квітня у Палаті представників оприлюднили тексти трьох законопроектів про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Один із проекту закону передбачає 60,8 млрд дол. на підтримку України. Сьогодні, 19 квітня, у Палаті представників відбулося процедурне голосування за цей документ.

Голосування пройде в суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв, що у разі ухвалення рішення швидко підписати ці законопроекти.

Джерело: Politico