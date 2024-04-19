Палата представників США зробила крок до голосування. Фото:

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Палата представників США підтримала винесення на розгляд законопроекту з допомогою Україні.

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У п’ятницю, 19 квітня, відбулося процедурне голосування за цей документ. Таке ж процедурне голосування пройшли й проекти законів про допомогу Ізраїлю й Тайваню. Про це стало йшлося в ході засідання Палати представників, яке транслювалося в мережі.

Це голосування не остаточне лише дозволяє винести законопроекти на розгляд.

Нагадаємо, 17 квітня представники Республіканської партії у Палаті представників оприлюднили тексти трьох законопроектів про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Проект законів передбачають 26,4 млрд дол. на підтримку Ізраїлю, 8,1 млрд дол. в на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та 60,8 млрд дол. на підтримку України.

Голосування пройду у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв, що у разі ухвалення рішення швидко підписати ці законопроекти.