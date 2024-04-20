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Ракурс
Уничтожение российского комплекса, скриншот видео

Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения на Харьковском направлении (ВИДЕО)

20 апр 2024, 13:58
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Українські прикордонники на Харківському напрямку за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс спостереження «Муром-М».


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Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Муром-М» — це пристрій для далекого візуального спостереження, покликаний автономно виявляти живу силу та техніку. Він оснащений оптичною камерою із зумом, котра, як вважається, розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль ні відстані до 8 км та людей на відстані до 4 км.

Источник: Ракурс


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