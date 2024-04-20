Знищення російського комплексу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194550-prykordonnyky-znyschyly-vorojyy-kompleks-sposterejennya-na-harkivskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські прикордонники на Харківському напрямку за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс спостереження «Муром-М».

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Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Муром-М» — це пристрій для далекого візуального спостереження, покликаний автономно виявляти живу силу та техніку. Він оснащений оптичною камерою із зумом, котра, як вважається, розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль ні відстані до 8 км та людей на відстані до 4 км.