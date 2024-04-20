Украинка Костюк вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте

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Ракурс

Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті. У півфіналі українка обіграла восьму ракетку світу, Маркету Вондроушову — 7:6, 6:2.

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Для Костюк — це третій в кар'єрі фінал рівня WTA і другий у цьому році. На шляху до фіналу у Штутгарті Марта здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу.

У фіналі Марта Костюк зіграє проти представниці Казахстану, Єлени Рибакіної, четвертої ракетки світу.

У це важко повірити, — так офіційний Twitter-канал тенісного турніру в Штутгарті описав розіграш від Марти Костюк у півфіналі.

Українка виграла, здавалося б, «мертвий» розіграш у ключовий момент сету в півфіналі турніру.

На тайбрейку за рахунку 4:2 на користь Марти, Маркета Вондроушова виконала хорошу подачу, «вибила» українку з корту і здавалося б уже здобула очко. Однак Марта вирішила захищатися до останнього, вгадала напрямок смешу від суперниці, дістала м’яч і зрештою виграла розіграш.

Раніше Костюк здобула поки найбільшу перемогу у своїй кар'єрі — обіграла третю ракетку світу, американку Коко Гофф. Це сталося у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.

Це була перша перемога Костюк над суперницею з топ-3 світового рейтингу.

Матч тривав три сети та майже три години, українка виграла його з восьмого матчболу на тайбрейку у вирішальній партії- 3:6, 6:4, 7:6. У півфіналі Марта зіграє проти Маркети Вондроушової, восьмої ракетки світу.