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Следствие нашло авто мужчин, расстрелявших полицейских в Винницкой области
Следствие нашло авто мужчин, расстрелявших полицейских в Винницкой областиhttps://racurs.ua/n194565-sledstvie-nashlo-avto-mujchin-rasstrelyavshih-policeyskih-v-vinnickoy-oblasti.htmlРакурс
Знайдено авто ймовірних нападників на поліціянта, і на тому ж місці були виявлені боєприпаси.
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Про це в ефірі телемарафону 20 квітня розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк.
Також речниця Нацполіції області Маєвська розповіла «Суспільному», що разом з поліцейськими, в яких стріляли на Вінниччині, був цивільний, його везли на освідування, він не постраждав.
Рихлюк повідомив, що прокуратура розпочала провадження за статтею 348 про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Передбачене санкцією статті покарання — від дев’яти до 15 років тюрми чи довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині, винних розшукують.
Уночі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, що відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув один із поліцейських, його напарник поранений. Вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.
У Командуванні Сухопутних військ підтвердили, що на відео розстрілу поліцейських на Вінниччині, яке поширюють в мережі, присутні військовослужбовці однієї з частин. У командуванні запевнили, що нададуть максимальне сприяння у розслідуванні.