Слідство знайшло авто чоловіків, які розстріляли поліцейських на Вінниччині

https://racurs.ua/ua/n194565-slidstvo-znayshlo-avto-cholovikiv-yaki-rozstrilyaly-policeyskyh-na-vinnychchyni.html

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Знайдено авто ймовірних нападників на поліціянта, і на тому ж місці були виявлені боєприпаси.

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Про це в ефірі телемарафону 20 квітня розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк.

Також речниця Нацполіції області Маєвська розповіла «Суспільному», що разом з поліцейськими, в яких стріляли на Вінниччині, був цивільний, його везли на освідування, він не постраждав.

Рихлюк повідомив, що прокуратура розпочала провадження за статтею 348 про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Передбачене санкцією статті покарання — від дев’яти до 15 років тюрми чи довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині, винних розшукують.