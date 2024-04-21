Российские обстрелы повредили газопровод и агропредприятие в Херсонской области

Обстрелы рф повредили газопровод и агропредприятие. Фото:

https://racurs.ua/n194573-rossiyskie-obstrely-povredili-gazoprovod-i-agropredpriyatie-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по українських містах.

.

Протягом доби 20 квітня ворог влучив в агропромислове підприємство та газогін у Херсонській області, а також у навчальний заклад. Виток газу перекрито, пожежі та загроз вже немає. Одна особа дістала поранення. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Вчора загарбники обстрілювали Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон. В області пошкоджено 12 приватних будинків.

Крім того, ворог атакував й Дніпропетровську область. В ОВА повідомили, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, а також запусти два ударні дрони. Під ударом опинилися райцентр, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджена пʼятиповерхівка, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, парники. На щастя, цивільні не постраждали.

Нагадаємо, 20 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, Одесі та місті Шостка Сумської області. Внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали двоє дорослих і трирічна дитина.