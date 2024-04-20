Рашисти завдали ракетних ударів по Харкову, Одесі та Шостці

Вдень 20 квітня російська нечисть завдала ракетного удару по Харкову, Одесі та місті Шостка Сумської області.

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Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, від московських воєнних злочинців «прилетіло» в Індустріальний район міста.

Як повідомили в Сумській ОВА, ворог також завдав ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Внаслідок ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, зі зруйнованого будинку врятували жінку з дитиною. Про це написав голова ОВА Олег Кіпер.

Відомо про двох дорослих і трирічну дитину, які постраждали через атаку, дитину госпіталізували.

В Одеській області сьогодні тривога лунала сім разів. Зранку ворог вдарив по Одесі балістикою, поціливши в обʼєкт інфраструктури. На світанку ППО збила дві ракети Х-59.