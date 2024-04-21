В Украине исключили возможность тотального блэкаута. Фото:

https://racurs.ua/n194574-ministr-sdelal-zayavlenie-o-vozmojnosti-totalnogo-blekauta-v-ukraine.html

Ракурс

Тотального блекауту в Україні не очікується.

.

Однак українцям треба готуватися до того, що росіяни продовжать завдавати ударів по енергетиці. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону.

На жаль, немає жодних сумнівів у тому, що атаки ворога продовжуватимуться. Однак енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде, — зазначив він.

Чиновник наголосив, що енергетики роблять все для того, щоб унеможливити найгірший сценарій.

Також Галущенко додав, що уряд Німеччини планує віддати Україні обладнання зі своїх закритих електростанцій.

Нагадаємо, 11 квітня російська федерація здійснила масовану атаку по Україні з повітря й атакувала енергетичні об'єкти у чотирьох областях України. Зокрема, ворожі обстріли повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області, яка донедавна була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Загалом 11 квітня було знищено всю генерацію «Центренерго».