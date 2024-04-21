Российский корабль-спасатель «Коммуна». Фото: соцсети

https://racurs.ua/n194579-rossiyskiy-korabl-kommuna-mog-byt-porajen-v-sevastopole-socseti.html

Ракурс

Ракетна атака на окупованому Севастополі 21 квітня могла призвести до ушкодження одного з російських кораблів.

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Ймовірно, пошкоджене допоміжне судно «Комуна», яке використовується, як рятувальник підводних човнів. Це найстаріший корабель на озброєнні Військово-морського флоту росії, що був спущений на воду 1915 року. Однак корабель фактично знаходиться на озброєнні й виконує бойові завдання. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок «падіння уламків» ракети сталося загоряння, яке нібито швидко загасили.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного марафону прокоментував ситуацію в Криму.

Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це, у принципі, у них така тактика, майже нова. По-друге, з позиції Військово-морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму, — зазначив він.

Нагадаємо, 21 квітня в окупованому Севастополі оголошували ракетну небезпеку. Місцеві мешканці заявляли про вибухи, які було чути в районі Севастопольської бухти та говорили про «багато диму». Кримський міст перекривали.