Кирилл Буданов прогнозирует трудную ситуацию в Украине. Фото:

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Ситуація для України буде складною починаючи з середини травня.

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Однак катастрофи не очікується, попри те, що будуть «проблеми». Такий розвиток подій очікують в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Про це очільник ГУР Кирило Буданов 22 квітня заявив в інтерв’ю «BBC Україна».

Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть, — розповів він.

Буданов зазначив, що мова йде й про ситуацію на фронті. За його словами, російські загарбники будуть використовувати комплексний підхід. Тому складно буде, за оцінкою розвідки, у середині травня — на початку червня.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що російська федерація може найближчими тижнями активізувати бойові дії в Україні. Аналітики вважають, що противник все ще може досягти значних успіхів в оперативному відношенні найближчими тижнями. Не виключено, що командування рф може віддати пріоритет ділянкам фронту, де оборона ЗСУ виглядає відносно нестабільною, особливо на захід від Авдіївки, або ділянкам, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущого об'єкту, наприклад, біля Часового Яру.

Джерело: «BBC Україна»