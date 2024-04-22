Поляки разблокировали движение грузовиков на крупнейшем пункте пропуска с Украиной

https://racurs.ua/n194614-polyaki-razblokirovali-dvijenie-gruzovikov-na-krupneyshem-punkte-propuska-s-ukrainoy.html

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Польські протестувальники розблокували 22 квітня рух вантажівок на пункті пропуску Дорогуськ — Ягодин.

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За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів, яка тривала з 9 лютого.

ПП у Ягодині здатний пропускати за добу понад 1200 авто.

20 квітня відновили рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Польські фермери там також завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.