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Поляки разблокировали движение грузовиков на крупнейшем пункте пропуска с Украиной
Поляки разблокировали движение грузовиков на крупнейшем пункте пропуска с Украинойhttps://racurs.ua/n194614-polyaki-razblokirovali-dvijenie-gruzovikov-na-krupneyshem-punkte-propuska-s-ukrainoy.htmlРакурс
Польські протестувальники розблокували 22 квітня рух вантажівок на пункті пропуску Дорогуськ — Ягодин.
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За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів, яка тривала з 9 лютого.
ПП у Ягодині здатний пропускати за добу понад 1200 авто.
20 квітня відновили рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Польські фермери там також завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікували понад 1 700 вантажівок.
Наразі протест польських фермерів триває лише на пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська».