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Поляки розблокували рух вантажівок на найбільшому пункті пропуску з Україною

Поляки розблокували рух вантажівок на найбільшому пункті пропуску з Україною

22 кві 2024, 15:50
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Польські протестувальники розблокували 22 квітня рух вантажівок на пункті пропуску Дорогуськ — Ягодин.


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За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів, яка тривала з 9 лютого.

ПП у Ягодині здатний пропускати за добу понад 1200 авто.

20 квітня відновили рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Польські фермери там також завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікували понад 1 700 вантажівок.

Наразі протест польських фермерів триває лише на пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська».

Джерело: Ракурс


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