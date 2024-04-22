Часов Яр и окрестности штурмует 20-25 тыс. десантников рф, город становится похожим на Бахмут

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Часів Яр та околиці намагаються штурмувати десантники рф, їх приблизно 20−25 тис.

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Про це повідомила прес-служба ОСУВ «Хортиця».

На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії росії.

Це приблизно 20−25 тис. військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього, — повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, армія рф не полишає спроб захопити місто, не рахуючись з втратами як в живій силі, так і в техніці.

Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте ситуація контрольована, наші захисники й отримують підкріплення, і стабілізують смугу, — наголосив він.

У прес-службі 46 бригади розповіли, що для убезпечення просування в Очеретине ворог підстраховує себе на північ від н.п. ударом по дирекції Керамік-Новокалиново-Архангельське силами 35 омсбр.

Одночасно з цим проводить удар по в смузі Бердичі-Семенівка силами 74 омсбр.

Ця відносно нова тактика у росіян, яку вони також пробували біля Часів Яру. Вона передбачає одночасний удар за двома напрямками в смузі дії корпусу (армії). На відміну від вагнерівської схеми, з якою ми зіштовхувалися в Соледарі та Бахмуті, — серії ударів по різних дирекціях у короткий проміжок часу (своєрідні «атакуючі гойдалки»).

У цієї тактики «подвійного удару» є мінус: проведення ударів на двох оперативних напрямках не дає того потужного ефекту, коли війська концентруються на одному напрямку головного удару. Але є і плюс — два атакувальні напрямки нівелюють можливості противника, в такому випадку нас, щодо маневру резервами. Одна справа закривати один прорив, інша справа — два.

Теж саме спостерігалося біля Часів Яру на початку квітня, коли противник ударами спочатку з півночі і по центру окупував Богданівку, а потім ударами в центрі та з півдня вийшов до наземної частини каналу Сіверський Донець і практично обійшов місто з півдня.

Часів Яр стає усе більше схожим на Бахмут

Росіяни впритул підійшли до міста зі сторони Бахмута й щоденно обстрілюють його з артилерії та дронів. Ворожі FPV буквально постійно дзижчать у повітрі. Частина міста за каналом «Сіверський Донець-Донбас», а також частина приватного сектору перед самим каналом уже не проїзна для цивільних авто.

У місті більше як рік не працюють жодні комунікації, є потреба в чистій питній воді. Воду для технічних потреб, як от поливу городів, набирають з озера, а також збирають дощ, пишу УП.

У Часів Ярі продовжує працювати «Пункт незламності», яким опікується місцева ВЦА та волонтери.

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