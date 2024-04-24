Авиация и ракетчики ВСУ нанесли серьезные потери оккупантам. Фото:

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Ракурс

Сили оборони України завдали росіянам серйозних втрат на фронті.

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Протягом минулої доби авіація Повітряних сил завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. А ракетні війська уразили наземну станцію управління БпЛА, район зосередження озброєння та військової техніки, два райони зосередження особового складу, засіб ППО та три інших важливих об'єкти противника. Про це 24 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом за добу українські захисники за добу ліквідували ще 880 російських загарбників, знищили 12 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, дві системи ППО та дві реактивні системи залпового вогню.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 461 тис. 940 (+880) осіб,

танків — 7 тис. 242 (+1) од,

бойових броньованих машин — 13 тис. 928 (+12) од,

артилерійських систем — 11 тис. 808 (+43) од,

РСЗВ — 1 тис. 48 (+2) од,

засоби ППО — 771 (+2) од,

літаків — 348 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 439 (+32),

крилаті ракети — 2 тис. 117 (+0),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 15 тис. 892 (+47) од,

спеціальна техніка — 1 тис. 944 (+8)

Нагадаємо, аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» за допомогою дрона знищили ворожий командно-спостережний пункт на Харківському напрямку. Відповідне відео вони опублікували в мережі.