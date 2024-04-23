Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського командно-спостережного пункту, скріншот відео

Прикордонники знищили командно-спостережний пункт ворога на Харківському напрямку (ВІДЕО)

23 кві 2024, 15:21
999

Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» за допомогою дрона знищили ворожий командно-спостережний пункт на Харківському напрямку.


.

Відповідне відео сьогодні, 23 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У момент «скиду» в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються, — зазначається в описі відео.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів