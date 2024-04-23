Знищення російського командно-спостережного пункту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194645-prykordonnyky-znyschyly-komandno-sposterejnyy-punkt-voroga-na-harkivskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» за допомогою дрона знищили ворожий командно-спостережний пункт на Харківському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 23 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У момент «скиду» в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються, — зазначається в описі відео.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.