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Ракурс
Уничтожение российского командно-наблюдательного пункта, скриншот видео

Пограничники уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Харьковском направлении (ВИДЕО)

23 апр 2024, 15:21
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Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» за допомогою дрона знищили ворожий командно-спостережний пункт на Харківському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 23 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У момент «скиду» в будівлі перебувала велика кількість окупантів. Втрати противника уточнюються, — зазначається в описі відео.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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