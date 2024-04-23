Рада уволила семерых членов Счетной палаты

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n194644-rada-uvolila-semeryh-chlenov-schetnoy-palaty.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 23 квітня, підтримала звільнення семи членів Рахункової палати, у яких закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року.

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За відповідне рішення віддали голоси 264 народні обранці.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Мова про: Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер, — зазначив Железняк.

Таким чином, у Рахункові палаті залишаються п’ять членів, зауважує Железняк.

І ще раз нагадаю, що реформа Рахункової дуууже ймовірно буде в умовах під гроші США… і не тільки у них. Тому це не останнє звільнення з чинної Рахункової палати… ще мінімум 5-ть)))), — наголосив він.

Геращенко зазначає, що для ухвалення будь-якого рішення Рахунковою палатою потрібно мати не менше, аніж 2/3 від повного її складу, який складає 13 осіб. Тож, за її словами, Рахункова палата наразі не зможе прийняти жодне рішення через відсутність кворуму.