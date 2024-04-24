Численность ГПСУ увеличила на 15 тыс. бойцов. Фото:

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Верховна Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 тис. військових.

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Тепер склад Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану зросте до 75 тис. співробітників, зокрема до 67 тис. військовослужбовців. За законопроект № 11091 проголосували 327 парламентарів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Кабінет міністрів вніс цей законопроект до парламенту 18 квітня. Урядовці пояснили його доцільність тим, що в Прикордонній службі необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами контролювати кордон й адекватно реагувати на загрози.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Кабінеті міністрів України працюють над новими обмеженнями для тих громадян, які ухиляються від мобілізації та служби у війську. Нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг.