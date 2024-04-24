Возобновления помощи США не хватит для победы над россией, - Кулеба

https://racurs.ua/n194682-vozobnovleniya-pomoschi-ssha-ne-hvatit-dlya-pobedy-nad-rossiey-kuleba.html

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Нової військової допомоги США не вистачить для перемоги над росією.

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Про це розповів у розмові з Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян — то це об'єднаний фронт всієї України і всіх її партнерів, — заявив голова МЗС.

Він пояснив, що відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над росією.

Кулеба також закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.