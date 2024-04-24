Відновлення допомоги США не вистачить для перемоги над росією, - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n194682-vidnovlennya-dopomogy-ssha-ne-vystachyt-dlya-peremogy-nad-rosiieu-kuleba.html

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Нової військової допомоги США не вистачить для перемоги над росією.

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Про це розповів у розмові з Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян — то це об'єднаний фронт всієї України і всіх її партнерів, — заявив голова МЗС.

Він пояснив, що відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над росією.

Кулеба також закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.

Коли я бачу, чого досягла росія у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася, — вважає голова української дипломатії.

Кулеба впевнений, що союзники України мають перейти від «висловлення співчуття і співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни».