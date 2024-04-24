Запорожский городской совет уволил с должности Куртева

На фото — новая глава Запорожья Регина Харченко

https://racurs.ua/n194683-zaporojskiy-gorodskoy-sovet-uvolil-s-doljnosti-kurteva.html

Ракурс

Депутати Запорізької міськради 24 квітня звільнили Анатолія Куртєва з посади секретаря міськради та призначили на це місце депутатку від фракції «Слуга народу» Регіну Харченко.

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29 вересня 2021 року мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку, відтоді його обовʼязки виконував секретар міської ради Анатолій Куртєв, але йому закидають блокування роботи міськради.

Крім того, НАЗК знайшло у Куртєва ознаки незаконного збагачення на 9 мільйонів гривень.

На сесії більшість депутатів вимагали скликати позачергову сесію і змінити секретаря міської ради Куртєва. Народні обранці стверджували, що в.о. мера «відверто саботує роботу життєдіяльності міста».

Засідання проходило без системи голосування, трансляції та запису. Рішення зняття секретаря міськради ухвалювали таємним голосуванням. Сам Куртєв на засіданні не був присутнім.

«За» звільнення секретаря Куртєва проголосували усі присутні на засіданні 38 депутатів міської ради.

У середу під час позачергового засідання міські народні обранці оновили склад заступників міського голови Запоріжжя. Депутати звільнили першого заступника мера Олександра Власюка та заступників Олександра Казанцева та Степана Махсму.

На ці посади міська рада призначила першим заступником мера офіцера СБУ Андрія Бугара, а заступниками — Еллу Слепян та Сергія Білова.

Кандидат економічних наук Елла Слепян, зокрема, була першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації (у 2017−2019-му). У 2020 році балотувалася на посаду міського голови Запоріжжя від партії «Наш край».