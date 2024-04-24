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Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайванюhttps://racurs.ua/n194684-bayden-podpisal-zakonoproekty-o-pomoschi-ukraine-izrailu-i-tayvanu.htmlРакурс
Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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Про це голова американської держави заявив під час свого виступу у Білому домі.
У попередній заяві адміністрації президента йдеться, що надсилання зброї та обладнання в Україну можуть розпочати цього тижня.
В одному з підписаних Байденом законів є 60 млрд доларів для допомоги Україні.
Раніше 23 квітня Сенат Конгресу США услід за Палатою представників схвалив законопроект допомоги Україні. За проект проголосувало 79 сенаторів, проти — 18.
З 60,84 млрд дол., призначених Україні, приблизно 23 млрд підуть на поповнення запасів американської зброї, понад 11 млрд — на фінансування поточних військових операцій США в Україні та ще майже 14 млрд — на закупівлю озброєння та оборонної продукції.
Також Україні дадуть 7,85 млрд дол. у кредит для підтримки економіки. Крім того, законопроект передбачає постачання Києву далекобійних ракет ATACMS.