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Ракурс
Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

24 кві 2024, 18:01
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Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.


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Про це голова американської держави заявив під час свого виступу у Білому домі.

У попередній заяві адміністрації президента йдеться, що надсилання зброї та обладнання в Україну можуть розпочати цього тижня.

В одному з підписаних Байденом законів є 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Раніше 23 квітня Сенат Конгресу США услід за Палатою представників схвалив законопроект допомоги Україні. За проект проголосувало 79 сенаторів, проти — 18.

З 60,84 млрд дол., призначених Україні, приблизно 23 млрд підуть на поповнення запасів американської зброї, понад 11 млрд — на фінансування поточних військових операцій США в Україні та ще майже 14 млрд — на закупівлю озброєння та оборонної продукції.

Також Україні дадуть 7,85 млрд дол. у кредит для підтримки економіки. Крім того, законопроект передбачає постачання Києву далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: Ракурс


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