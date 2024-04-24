Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

24 апр 2024, 20:18
999

Військовозобов’язані чоловіки 18−60 років тільки на території України зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України.


.

Українці призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти за межами України.

Постанову № 443 про це Кабмін ухвалив 23 квітня.

У документі йдеться, що «отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі Держміграційної служби».

Пересилання таких паспортів до відокремлених підрозділів або закордонних дипломатичних установ України для організації їх видачі не провадиться.

При цьому у новому правилі є винятки.

Паспорти, як і раніше, будуть видавати ряду осіб, а саме:

  • особам з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус,
  • особам, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх або батьків дружини з інвалідністю 1−2 групи,
  • особам, які здійснюють догляд за інвалідами 1 або 2 групи,
  • батькам, усиновлювачам чи опікунам дітей з інвалідністю до 18 років,
  • батькам повнолітніх осіб з інвалідністю 1−2 групи,
  • дідусі, брати, вітчима дітей з інвалідністю,
  • опікунам осіб з інвалідністю у складі родичів 1 порядку,
  • особам, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров