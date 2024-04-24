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Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста
Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возрастаhttps://racurs.ua/n194690-kabmin-zapretil-peresylat-za-granicu-pasporta-dlya-mujchin-prizyvnogo-vozrasta.htmlРакурс
Військовозобов’язані чоловіки 18−60 років тільки на території України зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України.
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Українці призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти за межами України.
Постанову № 443 про це Кабмін ухвалив 23 квітня.
У документі йдеться, що «отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі Держміграційної служби».
Пересилання таких паспортів до відокремлених підрозділів або закордонних дипломатичних установ України для організації їх видачі не провадиться.
При цьому у новому правилі є винятки.
Паспорти, як і раніше, будуть видавати ряду осіб, а саме:
- особам з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус,
- особам, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх або батьків дружини з інвалідністю 1−2 групи,
- особам, які здійснюють догляд за інвалідами 1 або 2 групи,
- батькам, усиновлювачам чи опікунам дітей з інвалідністю до 18 років,
- батькам повнолітніх осіб з інвалідністю 1−2 групи,
- дідусі, брати, вітчима дітей з інвалідністю,
- опікунам осіб з інвалідністю у складі родичів 1 порядку,
- особам, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.